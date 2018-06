Kaiserslautern (SID) - Die Klubführung des viermaligen deutschen Fußball-Meisters 1. FC Kaiserslautern hat noch keine Entscheidung über einen neuen Trainer getroffen. Zwar berichten die Bild-Zeitung und der kicker, dass Kosta Runjaic (42) in naher Zukunft Interimscoach Oliver Schäfer beim Zweitligisten ablösen soll, nach SID-Informationen ist die Trainerfrage beim FCK aber weiter unbeantwortet.

In diese Richtung äußerte sich auch Vorstandsboss Stefan Kuntz vor dem Punktspiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim SV Sandhausen. "Oliver Schäfer hat eine faire Chance. Ich beobachte, wie Oliver Schäfer arbeitet und sondiere weiter den Markt. Wir lassen uns nicht unter Zeitdruck setzen", sagte Kuntz der Rheinpfalz.

"Ich lese nicht, was über mich oder über meine Verweildauer als Cheftrainer alles geschrieben wird. Ich versuche, den Spaß, den ich selbst bei dieser Arbeit habe, an die Mannschaft weiterzugeben", sagte Schäfer am Donnerstag bei der Pressekonferenz.