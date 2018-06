Düsseldorf (SID) - Die Polizei will sich nach ihrem heftig umstrittenen Einsatz vor drei Wochen aus der Arena des Fußball-Bundesligisten Schalke 04 zurückziehen und die Ordnungskräfte des Vereins nur noch im Notfall auf Anforderung unterstützen. Dies kündigte Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger am Donnerstag während einer Sitzung des Landtags-Innenausschusses in Düsseldorf an.

"Die Polizei wird sich bis auf Weiteres nicht mehr im Stadion aufhalten. Die Sicherheit hat dann der Verein zu gewährleisten. Die Polizei wird aber in einem Bereitschaftsraum außerhalb des Vereinsgeländes zur Verfügung stehen. Und wenn eine Gefahr für Leib und Leben, Gefahr für Dritte vorhanden ist, dann wird sie natürlich einschreiten", sagte der SPD-Politiker im Interview mit Radio Emscher Lippe.

Jäger kritisierte den Verein harsch. "Wer nicht in der Lage ist, für die Sicherheit der eigenen Fans zu sorgen, dann die Polizei um Hilfe bittet und anschließend den Einsatz öffentlich kritisiert, ist kein Partner für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit", wurde der Minister in einer Pressemitteilung zitiert: "Es kann nicht sein, dass einem millionenschweren Klub wie Schalke 04 die VIPs in den Business-Loungen wichtiger sind als die Ultras auf den Stehplätzen."

Die Schalker empfangen in der Champions League am Mittwoch Steaua Bukarest, ihr nächstes Liga-Heimspiel ist das Duell mit Bayern München am 21. September.

Schalkes Sportdirektor Horst Heldt reagierte am Donnerstag überrascht auf Jägers Ankündigung. "Ich habe davon offiziell noch nichts erfahren, ich kann es mir aber auch nicht vorstellen", sagte er während der Pressekonferenz vor dem Liga-Spiel beim FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Jäger signalisierte aber auch Gesprächsbereitschaft. "Jetzt liegt der Ball in der Spielhälfte von Schalke", sagte er: "Der Verein muss beweisen, dass er vertrauensvoller Partner sein kann. Unsere Tür steht offen - wir sind gesprächsbereit." Schalke befindet sich nach eigenen Angaben seit den Vorkommnissen in "konstruktiven Gesprächen" mit der Polizei.

Tagesordnungspunkt Nummer 13 der Innenausschuss-Sitzung am Donnerstagvormittag war der Polizei-Einsatz vom 21. August, als Beamte während des Hinspiels der Play-offs zur Champions League gegen PAOK Saloniki (1:1) in den Schalker Fanblock eingedrungen waren. Zur Begründung hatte die Polizei erklärt, Fans des griechischen Vize-Meisters hätten sich durch eine mazedonische Fahne im Schalker Block "als Volksgruppe beleidigt und erheblich verunglimpft" gefühlt. Vereinsvertreter hatten mit scharfer Kritik reagiert und den Einsatz als "völlig unverhältnismäßig" bezeichnet.

Das Innenministerium gab an, dass 274 Polizisten bei dem Spiel im Einsatz waren. Schalke habe 650 Ordner eingesetzt. Laut offiziellem Polizeibericht, der den Mitgliedern des Innenausschusses auf FDP-Anfrage übersendet wurde, sind am 21. August "Helfer und friedliche Fans durch den Polizeieinsatz gegen Gewalttäter von dem eingesetzten Pfefferspray getroffen" worden, was das Ministerium für Inneres und Kommunales "sehr bedauert".

Die Deutsche Polizeigewerkschaft begrüßte Jägers Vorstoß vom Donnerstag ausdrücklich. "Das ist die logische und richtige Konsequenz aus dem Verhalten der Schalker Verantwortlichen", sagte der DPolG-Bundesvorsitzende Rainer Wendt dem SID. "Die Polizei wird natürlich weiter ihren gesetzlichen Auftrag erfüllen, erwartet aber von Schalke 04 höhere Anstrengungen, um die Sicherheit selbst zu gewährleisten. Die Vereinsführung redet mit gespaltener Zunge: Einerseits wirft sie der Polizei auf der Schalker Internetseite immer noch unverhältnismäßiges Einschreiten vor, intern aber hat sie im Gespräch mit dem Innenministerium längst eingeräumt, dass die Polizei rechtmäßig gehandelt hat."