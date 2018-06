Gelsenkirchen (SID) - Der angekündigte Rückzug der Polizei aus dem Stadion des Fußball-Bundesligisten Schalke 04 ist in Gelsenkirchen auf Unverständnis gestoßen. "Eine Lex Schalke ist vollkommen unangemessen", sagte Oberbürgermeister Frank Baranowski und kritisierte Innenminister Ralf Jäger harsch: "Entweder zieht der Innenminister die Polizei aus allen Fußballstadien in NRW ab oder gar nicht. Einzig und allein die Polizei aus der Veltins-Arena abzuziehen, ist ein völlig unakzeptabler Vorgang."

Die Reaktion seines SPD-Kollegen auf die Schalker Kritik am umstrittenen Polizeieinsatz beim Champions-League-Spiel am 21. August gegen PAOK Saloniki sei mit den Handelnden vor Ort nicht abgestimmt, betonte Baranowski, das setze "dem Ganzen noch die Krone auf". Jäger hatte angekündigt, dass die Polizei sich künftig aus dem Schalker Stadion zurückziehe und nur in Notfällen auf Anforderung eingreife.

Polizeibeamte waren während des Hinspiels der Play-offs zur Champions League gegen Saloniki (1:1) mit Schlagstöcken und unter Einsatz von Pfefferspray in den Schalker Block eingedrungen. 80 Personen mussten sich anschließend in ärztliche Behandlung begeben. Zur Begründung ihres Einsatzes hatte die Polizei erklärt, die Anhänger des griechischen Vize-Meisters hätten sich durch eine mazedonische Fahne "als Volksgruppe beleidigt und erheblich verunglimpft" gefühlt. Vereinsvertreter reagierten fassungslos und bezeichneten den Einsatz als "völlig unverhältnismäßig".