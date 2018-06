London (AFP) - (AFP) Die britische Post, die altehrwürdige Royal Mail, soll schon bald an die Börse gehen. Die Regierung in London teilte am Donnerstag mit, in den kommenden Wochen würden die ersten Aktien für eine Teilprivatisierung verkauft. Die Anteilsscheine sollen dann an der Londoner Börse gelistet werden. Nach Angaben von Wirtschaftsminister Vince Cable sollen zehn Prozent der Aktien kostenlos an die Mitarbeiter ausgegeben werden.

