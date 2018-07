Düsseldorf (dpa) - Cyberkriminelle haben die Stammdaten von zwei Millionen Kunden von Vodafone Deutschland gestohlen. Das teilte das Unternehmen in Düsseldorf mit. Zu den Daten gehören der Name des Vodafone-Kunden, Adresse, Geburtsdatum, Geschlecht, Bankleitzahl und Kontonummer, die in die Hände des Angreifers gefallen sind. Dieser Angriff sei nur mit hoher krimineller Energie sowie Insiderwissen möglich gewesen, erklärte Vodafone. Wer den Angriff ausgeführt hat, ist bislang nicht bekannt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.