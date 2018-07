Düsseldorf (dpa) - Die Daten von zwei Millionen Kunden bei Vodafone Deutschland sollen von einem Insider gestohlen worden sein. Das berichtet die dpa. Der mutmaßliche Angreifer arbeitete danach nicht bei Vodafone direkt, sondern war bei einem Dienstleister beschäftigt. Er hatte Wissen vom Administratoren-Bereich des Vodafone-Systems, um an die Kundendaten zu gelangen. Vodafone hatte den Angriff heute öffentlich gemacht. Zu den Daten, die in die Hände des Angreifers gefallen sind, gehören der Name des Vodafone-Kunden, Adresse, Geburtsdatum, Geschlecht, Bankleitzahl und Kontonummer.

