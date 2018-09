London (dpa) - Prinz William, frischgebackener Vater des kleinen Prinzen George, beendet seine Karriere als Soldat. William werde mit seiner Frau Kate und seinem Sohn von seinem Militärstützpunkt auf der Halbinsel Anglesey im Norden von Wales in den Kensington Palast nach London ziehen. Das teilte der Palast mit. Der 31-Jährige werde sich nach siebeneinhalb Jahren in der Royal Air Force - zuletzt als Pilot eines Rettungshubschraubers - künftig vor allem karitativen Aufgaben widmen. Themengebiete seiner Tätigkeit in Hilfsorganisationen werden zunächst Artenschutz und die Hilfe für benachteiligte Kinder sein.

