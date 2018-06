Berlin (dpa) - Der Sänger der britischen Rockband Placebo, Brian Molko, hält nichts von sozialen Netzwerken. "Ich habe keinerlei Verlangen danach, auf diesem Wege zu kommunizieren", sagte der 40-Jährige der "Berliner Zeitung".

Das Austauschen im Netz sei möglicherweise eine Flucht von Menschen, "die nicht in der Lage sind, mit echten Emotionen, mit echten Mensch-zu-Mensch-Beziehungen umzugehen". In dem aktuellen Placebo-Song "Too Many Friends" stelle er sich die Frage, ob die Verbindung in sozialen Netzwerken Menschen wirklich näher zusammenbringe, sagte Molko. "Oder gedeiht dadurch nicht eher eine neue Form der sozialen Entfremdung?"