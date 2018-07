München (SID) - Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) hat abgesehen von den Elitemännern um Tony Martin sein Aufgebot für die Straßen-WM in Florenz (22. bis 29. September) bekanntgegeben. Der erweiterte neunköpfige Kader der Profis wird in der kommenden Woche nominiert, über die sechs Starter beim Straßenrennen soll dann erst kurzfristig entschieden werden. Im Zeitfahren ist Martin (Cottbus/Quick Step) als Titelverteidiger gesetzt, die beiden anderen Plätze dürften an Patrick Gretsch (Erfurt/Argos) und Bert Grabsch (Wittenberg/Quick Step) gehen.

Das Aufgebot der Frauen wird von der deutschen Meisterin Trixi Worrack (Cottbus) angeführt. An der Spitze des Kaders der U23-Klasse stehen Rick Zabel (Unna), Sohn des früheren Top-Sprinters Erik Zabel, und Zeitfahr-Spezialist Jasha Sütterlin aus Freiburg. Beide wechseln zur kommenden Saison in Teams der World Tour. Zabel schließt sich dem amerikanischen BMC Racing Team an, während Sütterlin bei der spanischen Equipe Movistar unterschrieb.