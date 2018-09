Moskau (AFP) Russland hat den USA einem Medienbericht zufolge einen Vier-Punkte-Plan zu seinem Vorschlag einer Kontrolle und Vernichtung der syrischen Chemiewaffen übergeben. Wie die für ihre engen Kontakte zum Außenministerium in Moskau bekannte Zeitung "Kommersant" am Donnerstag berichtete, sieht der Plan als ersten Schritt vor, dass Syrien der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OVCW) beitritt. Der Plan sei den USA am Dienstag vorgelegt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.