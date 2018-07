Frankfurt/Main (dpa) - Der neue IOC-Präsident Thomas Bach ist zusammen mit seinem Vorgänger Jacques Rogge nach Deutschland zurückgekehrt. Etwa 40 Journalisten empfingen den 59-Jährigen auf dem Frankfurter Flughafen.

"Ich freue mich, wieder in der Heimat zu sein", sagte Bach nach einem rund zehneinhalbstündigen Flug aus Buenos Aires. Er bedankte sich besonders "für die großartige Unterstützung hier in Deutschland: Das fängt bei der Spitze des Staates an und hört bei den Athleten nicht auf. Das hat mir am Ende den Rücken gestärkt, diesen langen Wahlkampf durchzustehen", sagte der Wirtschaftsanwalt.

Bach war in Buenos Aires zum Nachfolger des Belgiers Rogge gewählt worden. Der frühere Fechter ist der erste Deutsche an der Spitze des IOC und wird seine Amtsgeschäfte am kommenden Dienstag am Hauptsitz der Organisation in Lausanne aufnehmen.

Rogge meinte nach der Landung in Frankfurt: "Ich bin extrem zuversichtlich für die Zukunft. Wir haben einen großartigen Präsidenten gewählt." Bach freute sich nach eigenen Angaben sehr darüber, von seinem Vorgänger in die Heimat begleitet worden zu sein. "Das zeigt, dass wir für Kontinuität in den großen Zielen stehen", meinte er und fügte an Rogge direkt gerichtet hinzu: "Ich hoffe, du wirst uns in Zukunft mit Rat und Tat zur Seite stehen."

Bei seiner Ankunft in Deutschland wurde Bach am Flughafen von seiner Lieblingsband "Rest of best" aus Weimar empfangen. Die Musiker spielten für ihn das Lied "We are the Champions."

Nach seiner Wahl an die IOC-Spitze wird Bach nun sein Amt als Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes abgeben. Noch am Donnerstagmittag wollte er sich bei den Mitarbeitern in der Frankfurter Otto-Fleck-Schneise verabschieden. Das Präsidium des DOSB wird bei seinen Sitzungen am Montag und Dienstag über seine Nachfolge beraten.

Nach seinem Besuch beim DOSB wollte Bach am Donnerstag für etwa eine Stunde bei der Sportministerkonferenz zu Gast sein, die in Wiesbaden beginnt. Am Abend findet dann zu Ehren des neuen IOC-Chefs ein Empfang in seiner Heimatstadt Tauberbischofsheim statt.