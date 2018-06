New York (AFP) Die syrische Regierung hat bei der UNO ihren Antrag zum Beitritt zur Chemiewaffenkonvention eingereicht. Die Unterlagen seien "in den vergangenen Stunden" eingegangen, sagte ein UN-Sprecher am Donnerstag. Der Antrag werde geprüft, derzeit würden die Unterlagen übersetzt.

