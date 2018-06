London (dpa) - Der britische Mobilfunkanbieter Vodafone ist beim milliardenschweren Übernahmeversuch von Kabel Deutschland am Ziel.

Die notwendige Mehrheit von 75 Prozent der Kabel-Deutschland-Aktien sei den Briten zum Kauf angeboten worden, teilte Vodafone am späten Abend in London mit. Kabel Deutschland wies in einer Mitteilung allerdings darauf hin, dass der Deal noch von den Kartellbehörden genehmigt werden müsse. Vodafone will mit Kabel Deutschland hierzulande einen großen Schritt nach vorn machen und den Platzhirsch Deutsche Telekom frontal angreifen.

