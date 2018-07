Istanbul (AFP) Die türkische Regierung hat zum 50. Jahrestag des Assoziierungsabkommens zwischen Europa und der Türkei ein stärkeres Entgegenkommen der EU im Beitrittsprozess gefordert. Die Türkei setze ihre Bemühungen auf allen Ebenen fort, erklärte die türkische Botschaft bei der EU am Donnerstag über den Kurznachrichtendienst Twitter. "Wir brauchen nur jemanden, der uns auf halber Strecke entgegen kommt." Der Appell verwies auf das Assoziierungsabkommen zwischen der damaligen EWG und der Türkei, das am 12. September 1963 in Ankara unterzeichnet wurde.

