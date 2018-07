Los Angeles (AFP) Durch schwere Überschwemmungen sind im US-Bundesstaat Colorado mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Außerdem seien hunderte Menschen vor den Fluten in Sicherheit gebracht worden, teilten die Behörden am Donnerstag mit. Die heftigen Regenfälle im Nordosten von Colorado dauerten an. Die US-Wetterbehörde warnte die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten, sich in Sicherheit zu bringen.

