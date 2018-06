New York (AFP) Der Kurzbotschaftendienst Twitter will an die Börse gehen. Das US-Unternehmen teilte am Donnerstag per Twitter-Nachricht mit, bei der US-Börsenaufsicht SEC Dokumente für eine Neuemission eingereicht zu haben. In den vergangenen Monaten war immer wieder über einen bevorstehenden Börsengang von Twitter spekuliert worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.