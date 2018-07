Mainz (dpa) - Die FDP will heute bei einem Wahlkonvent in Mainz eine Ampel-Koalition mit SPD und Grünen förmlich ausschließen. Dazu kommen in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Präsidium und Bundesvorstand zusammen.

Am Abend will Spitzenkandidat Rainer Brüderle im Mainzer Schloss den Wahlaufruf mit einem klaren Bekenntnis zur Fortsetzung der Koalition mit der Union verkünden. In den Umfragen liegen die Liberalen derzeit bei vier bis sechs Prozent, die Union zwischen 39 und 41 Prozent. Schafft die FDP den Wiedereinzug in den Bundestag, hätte Schwarz-Gelb nach jüngsten Umfragen einen knappen Vorsprung vor der Opposition.

