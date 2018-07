Moskau (dpa) - Bei einem Großbrand in einer psychiatrischen Klinik in Russland sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Die Leichen wurden in dem völlig zerstörten Gebäude entdeckt. Unter den Toten soll eine Krankenschwester sein, die versucht hatte, Patienten zu retten. Rund 30 Menschen gelten noch als vermisst. Der Brand in dem Heim etwa 500 Kilometer nordöstlich von Moskau war in der Nacht ausgebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge hatte einer der Patienten ein Feuer entzündet. Warum und wie genau ist noch unklar.

