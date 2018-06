München (AFP) - (AFP) In Bayern sind am Sonntag 9,5 Millionen Bürger zur Wahl eines neuen Landtags aufgerufen. Fünf Jahre nach dem Verlust ihrer jahrzehntelangen Alleinregierung kann sich die CSU von Ministerpräsident Horst Seehofer laut Umfragen Hoffnungen machen, in Zukunft wieder alleine zu regieren. Die SPD mit ihrem Spitzenkandidaten Christian Ude setzt dagegen auf die vielen laut Umfragen noch unentschlossenen Wähler.

