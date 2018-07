Bonn (dpa) - Nach der Freischaltung der neuen Benzinpreisportale sind mehrere Webseiten wegen der großen Nachfrage in die Knie gegangen. Erst am Mittag funktionierten die Benzinpreisabfragen wieder problemlos, nur die ADAC-Seite ist noch gestört. Technische Probleme wegen zu großen Andrangs seien doch eigentlich ein gutes Zeichen, sagte ein Sprecher des Bundeskartellamts. Das Bundeskartellamt sammelt Preisdaten von über 13 000 deutschen Tankstellen und gibt sie zur Verbreitung an vier Verbraucherdienste.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.