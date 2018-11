Belgrad (AFP) Der wegen Vergewaltigungsvorwürfen zurückgetretene frühere IWF-Chef Dominique Strauss-Kahn berät künftig die serbische Regierung in Finanzfragen. Strauss-Kahn werde Serbien helfen, seine Schulden abzubauen, sagte Serbiens Vize-Regierungschef Aleksander Vucic am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Der 64-jährige Finanzexperte werde bereits kommende Woche in der serbischen Hauptstadt Belgrad erwartet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.