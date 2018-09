Paris (AFP) Kurz nach dem Auftakt ist der Prozess gegen neun Aktivistinnen der Feministinnen-Gruppe Femen wegen eines barbusigen Protests in der Pariser Kathedrale Notre-Dame vertagt worden. Das Verfahren solle am 19. Februar fortgesetzt werden, teilte das zuständige Gericht am Freitag in der französischen Hauptstadt mit. Die Staatsanwaltschaft soll bis dahin ihre Ermittlungen zu den Gewaltvorwürfen abgeschlossen haben, welche die Aktivistinnen wie auch der Wachdienst der Kathedrale gegenseitig erheben.

