München (SID) - Bayern Münchens Fußball-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger wird aller Voraussicht nach im Heimspiel gegen Hannover 96 (15.30 Uhr/Sky) in der Startelf stehen. "Warum nicht? Er kann spielen, es geht viel, viel besser. Ich weiß aber nicht, ob er für 90 Minuten bereit ist", sagte Trainer Pep Guardiola am Freitag. Der 29 Jahre alte Vize-Kapitän war nach einer Stauchung und Kapselzerrung am Sprunggelenk, wegen der er im Finale um den europäischen Supercup fehlte und die ihn auch zur Länderspiel-Absage gezwungen hatte, diese Woche ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Die zahlreichen Verletzungen im Mittelfeld bedauert Guardiola zwar, die Ausfälle von Mario Götze (Kapselriss), Javi Martínez (Leisten-OP), Thiago (Syndesmoseriss) dürften dennoch "keine Entschuldigung" sein. "Es sind nur 17 oder 18 Spieler gesund, aber das ist Bayern, wir müssen gewinnen", sagte der Spanier auch mit Blick auf die nun beginnenden englischen Wochen.

Der FC Bayern bestreitet in den nächsten 21 Tagen sieben Pflichtspiele, am Dienstag empfängt der Rekordmeister zum Auftakt der Champions League ZSKA Moskau (20.45 Uhr/Sky). Zumindest Götze und Martínez könnten während dieser Phase zurückkehren. "Das wäre gut", sagte Guardiola.

Der Zwei-Punkte-Rückstand in der Bundesliga auf Borussia Dortmund kümmert den Bayern-Coach indes nicht. "Ich fühle mich deswegen nicht mehr unter Druck, es sind bisher nur vier Spiele", sagte er. Im Januar und Februar werde seine Mannschaft in allen Wettbewerben in einer glänzenden Ausgangsposition sein. "Wir werden eine gute Saison spielen", betonte Guardiola und tippte sich dabei vielsagend auf die Nase.

Hannover erachtet der 42-Jährige als einen gefährlichen Gegner wie alle bisherigen. "Ich habe gemerkt, wie stark die Bundesliga ist. Wenn du im Spiel die Ordnung nicht hast, dann läufst du sofort in Konter. Deshalb will ich noch mehr Spielkontrolle."