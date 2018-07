Lake Forest (dpa) - Golfstar Tiger Woods ist stark in das PGA-Turnier in Lake Forest gestartet. Der Weltranglistenerste aus den USA spielte zum Auftakt der dritten Playoff-Station der FedExCup-Serie eine 66er Runde und lag damit nach den ersten 18 Löchern auf dem geteilten dritten Rang.

Die Führung bei der mit acht Millionen Dollar dotierten Veranstaltung im Conway Farms Golf Club im Norden von Chicago übernahm der FedExCup-Sieger von 2012, Brandt Snedeker aus den USA, mit überragenden 63 Schlägen.

Der derzeitige Spitzenreiter im FedExCup-Ranking, der Schwede Henrik Stenson, beendete seine erste Runde auf dem Par-71-Kurs am Lake Michigan mit 72 Schlägen nur auf dem 39. Platz. Deutschlands bester Golfer Martin Kaymer hatte bereits vor zwei Wochen in Boston als 84. die Teilnahme am dritten Playoff-Event der besten 70 Spieler verpasst.

Nach dem Turnier in Lake Forest geht es für die Top 30 weiter zum Playoff-Finale nach Atlanta (19. bis 22. September). Bei der Tour Championship wird an den Sieger des FedExCup-Rankings ein Jackpot von zehn Millionen Dollar ausgeschüttet.

Leaderboard

FedExCup-Ranking