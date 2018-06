London (AFP) - (AFP) Die Oscar-Preisträger Colin Firth und Nicole Kidman drehen gemeinsam einen Film über den "Paddington Bär". Er leihe der Kinderbuch-Figur seine Stimme, werde selbst aber nicht in dem Film zu sehen sein, verriet Firth am Freitag der "Daily Mail". Im Gegensatz zu den anderen Charakteren werde die Figur des Bären animiert. Seine Gesichtszüge sollen aber denen Firths nachempfunden werden, wie der britische Schauspieler erklärte. Kidman verkörpert in dem Film laut "Hollywood Reporter" eine bösartige Tierpräparatorin.

