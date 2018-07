Hamburg (AFP) Der Luxusauto-Hersteller Jaguar Land Rover will einem Bericht zufolge eine komplette Autofabrik in Saudi-Arabien bauen. Die Verhandlungen mit dem Land seien "in einem fortgeschrittenen Stadium", zitierte das "Manager Magazin Online" am Freitag den Chef von Jaguar Land Rover, Ralf Speth. "Wir würden hier von Grund auf eine neue Fabrik errichten - mit einer kompletten Produktionslinie vom Presswerk bis zur Fertigung." Auch wenn Saudi-Arabien noch keine eigene Automobilindustrie habe, sei es ein aufstrebendes Land mit einem großen Marktpotenzial.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.