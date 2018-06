Neu Delhi (AFP) Ein Gericht in der indischen Hauptstadt Neu Delhi hat vier wegen der Gruppenvergewaltigung einer Frau angeklagte Männer zum Tode verurteilt. Mit dem am Freitag verkündeten Urteil kam der Richter der Forderung der Staatsanwaltschaft nach. Die Männer gehörten einer Gruppe von sechs Indern an, die im Dezember eine Frau so brutal vergewaltigten, dass sie anschließend starb.

