Neu Delhi (dpa) - Die vier volljährigen Vergewaltiger und Mörder einer 23 Jahre alten Studentin in Indien sind zum Tode verurteilt worden. Der Richter sprach in Neu Delhi von einem "bestialischen Verbrechen" und folgte mit dem Urteil der Staatsanwaltschaft. Die Verteidiger der 19 bis 26 Jahre alten Männer hatten Haftstrafen gefordert. Die vier Männer hatten mit zwei weiteren Tätern die 23-Jährige im Dezember in einem Bus entführt, vergewaltigt und so stark verletzt, dass sie zwei Wochen später daran starb.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.