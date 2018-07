Özil selbstbewusst bei Arsenal: Werde hier meinen Weg gehen

London (dpa) - Voller Selbstbewusstsein hat sich 50-Millionen-Neuzugang Mesut Özil bei seiner Vorstellung beim FC Arsenal gezeigt. "Ich weiß, dass der Schritt richtig ist, weil hier schon viele Spieler zu den besten der Welt geworden sind. Ich werde jetzt hier meinen Weg gehen", sagte der deutsche Fußball-Nationalspieler am Donnerstag in London. Arsenal-Trainer Arséne Wenger erwartet viel vom Neueinkauf von Real Madrid. "Er hat alle Attribute, unser Anführer zu werden", befand der Coach. Ob Özil aber schon am Samstag in der Partie beim FC Sunderland in der Startelf steht, sei noch nicht sicher.

DFB-Elf rutscht in Weltrangliste auf Platz drei ab

Berlin (dpa) - Trotz zweier 3:0-Siege in der WM-Qualifikation gegen Österreich und die Färöer ist die deutsche Nationalmannschaft in der Fußball-Weltrangliste auf den dritten Platz abgerutscht. Mit 1261 Punkten liegt die DFB-Auswahl knapp hinter den zweitplatzierten Argentiniern um Weltfußballer Lionel Messi (1263), die von Platz vier auf zwei kletterten. Unangefochten an der Spitze liegt weiterhin Welt- und Europameister Spanien (1514). Einen großen Sprung machte Jürgen Klinsmann mit den USA. Nach der erfolgreichen Qualifikation für die WM-Endrunde rückte das US-Team im Ranking von Platz 19 auf 13 vor.

Basketball-EM: Slowenien sorgt für erste Niederlage Italiens

Ljubljana (dpa) - Slowenien hat bei der Basketball-EM einen großen Schritt Richtung Viertelfinale gemacht. Der Gastgeber gewann am Donnerstagabend in Ljubljana gegen Italien mit 84:77 (45:39) und verhinderte damit das vorzeitige Weiterkommen des zuvor ungeschlagenen zweimaligen Europameisters. Bester Werfer der Slowenen war Goran Dragic mit 22 Punkten. Bei Italien stach Alessandro Gentile mit 20 Zählern heraus. Beide Teams haben damit nach dem Auftakt der Zwischenrunde ebenso wie Kroatien zwei Siege und eine Niederlage auf dem Konto. Titelverteidiger Spanien, Griechenland und Finnland stehen bei einem Erfolg. Die besten vier Mannschaften sind im Viertelfinale.

Armstrong: Bronzemedaille von Sydney 2000 auf Weg zum IOC

Austin (dpa) - Lance Armstrong hat seine bei den Olympischen Spielen 2000 gewonnene und mittlerweile wegen Dopings aberkannte Bronzemedaille nach eigenen Angaben an das Nationale Olympische Komitee der USA zurückgegeben. "Die 2000er Bronzene ist zurück im Besitz von @usolympics und wird so schnell wie möglich zurück in Lausanne bei @olympics sein", twitterte der einstige Radstar am Donnerstagabend auf Englisch. Armstrong war die Zeitfahr-Medaille vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) aberkannt worden, nachdem der Amerikaner nach jahrelangem Leugnen gestanden hatte, leistungssteigernde Mittel genommen zu haben.

Benzien bei Slalom-WM schon raus - Acht Kanuten in den Halbinfals

Prag (dpa) - Europameister Jan Benzien ist bei der Kanu-Slalom-WM in Prag als erster deutscher Mitfavorit schon früh ausgeschieden. Der Canadier-Einer-Pilot aus Leipzig verpasste am Donnerstag den Sprung unter die besten 30. Besser machten es der Olympia-Zweite Sideris Tasiadis und Franz Anton, die jeweils in die Vorschlussrunde einzogen. Im Kajak-Einer der Männer kam ein deutsches Trio souverän weiter. Fabian Dörfler, Hannes Aigner und Sebastian Schubert stehen in den Halbfinale am Freitag. Bei den nicht-olympischen Canadier-Einern der Frauen schafften Karolin Wagner, Mira Louen und Lena Stöcklin den Vorschlussrunden-Einzug.

Sechs Fußballer in der Slowakei wegen Wettskandals verhaftet

Bratislava (dpa) - Nach der Festnahme von zwölf tschechischen Fußballspielern sind auch sechs slowakische Profis in Zusammenhang mit einem grenzüberschreitenden Wettskandal festgenommen worden. Wie der slowakische Polizeipräsident Tibor Gaspar am Donnerstag in Bratislava bekanntgab, seien vier aktive Spieler des Erstligaclubs Dunajska Streda und drei ehemalige Spieler verschiedener Vereine angeklagt worden. Einer der sieben Männer sei geständig, weshalb er nicht festgenommen wurde. Die Spieler hätten zwischen 2000 und 60 000 Euro pro manipuliertem Spiel angenommen, erklärte Gaspar.

Team New Zealand setzt Siegesserie im America's Cup fort

San Francisco (dpa) - Herausforderer Team New Zealand hat auch das sechste Rennen im 34. Duell um den America's Cup gewonnen. Nach verlorenem Start setzten sich die Neuseeländer mit 47 Sekunden Vorsprung durch. Verteidiger Oracle Team USA hatte zuvor Taktiker John Kostecki durch den viermaligen Olympiasieger Ben Ainslie ersetzt. Die "Kiwis" setzten sich aber erneut mit schnelleren Manövern und besserer Amwind-Geschwindigkeit durch. Das Duell um die bekannteste Trophäe des internationalen Segelsports wurde beim Zwischenstand von 5:-1 am späten Donnerstagabend deutscher Zeit mit dem siebten Rennen fortgesetzt.