Darmstadt (dpa) - Wegen einer erfundenen Vergewaltigung muss eine Frau für fünf Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Das Landgericht Darmstadt verurteilte sie wegen schwerer Freiheitsberaubung. Die 48-Jährige hatte als Lehrerin einen Kollegen im Jahr 2002 vor Gericht beschuldigt, sie an einer Schule im Odenwald vergewaltigt zu haben. Der Mann wurde deshalb zu fünf Jahren Haft verurteilt. In einem Wiederaufnahmeverfahren war der Mann dann im Jahr 2011 freigesprochen worden. Er starb ein Jahr später an Herzversagen.

