Berlin (SID) - Die deutschen Volleyballerinnen haben bei der Heim-EM mit einem Kraftakt vor den Augen des neuen IOC-Präsidenten Thomas Bach den Einzug ins Endspiel geschafft. Das Team von Bundestrainer Giovanni Guidetti bezwang den European-League-Finalisten Belgien im Halbfinale in Berlin nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 (18:25, 20:25, 25:21, 25:21, 15:11). Am Samstag (20.00 Uhr/Sport1) greift die Auswahl des Deutschen Volleyball Verbandes (DVV) gegen Weltmeister Russland nach dem ersehnten ersten EM-Titel einer gesamtdeutschen Mannschaft.

Der 59 Jahre alte Bach war in der Max-Schmeling-Halle erstmals nach seiner Wahl zum Chef des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) am vergangenen Dienstag in Buenos Aires wieder Gast einer Sportveranstaltung. Am Samstag besucht der ehemalige Fechter in Berlin noch das Abschluss-Event der Sportabzeichen-Tour im Schloss Bellevue.

Vor dem deutschen Sieg hatte Rekord-Europameister Russland bereits ohne viel Mühe das Finalticket gelöst. Der Mitfavorit, der den ersten Matchball zum Sieg nutzte, setzte sich mit 3:0 (25:23, 25:19, 25:12) gegen Titelverteidiger Serbien durch. Russland hat genau wie das DVV-Team bislang alle Spiele beim Turnier in Deutschland und der Schweiz gewonnen.