Beirut (AFP) Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) hat der syrischen Armee ein Massaker mit 248 Toten vorgeworfen. Die Truppen von Staatschef Baschar al-Assad hätten am 2. und 3. Mai in den Dörfern Baida und Banias "eine der schlimmsten Massenexekutionen seit dem Beginn des Konflikts in Syrien" vor rund zweieinhalb Jahren verübt, hieß es in einem am Freitag veröffentlichten HRW-Bericht. Möglicherweise liegt die Opferzahl demnach noch weit höher. HRW forderte, Assads Führung für die Gewalt zur Rechenschaft zu ziehen.

