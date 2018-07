Genf (AFP) Rund 3300 syrische Flüchtlinge sind in den vergangenen Wochen in Italien eingetroffen. Die meisten kämen mit Booten aus Ägypten, wohin sie zunächst vor den Kämpfen in ihrer Heimat geflohen seien, sagte ein Sprecher des UN-Flüchtlingskommissariats (UNHCR), Adrian Edwards, am Freitag in Genf. Bei den Flüchtlingen handele es sich vor allem um Familien, die zumeist in Sizilien gelandet seien. Allein in der vergangenen Woche seien es rund 670 Menschen gewesen.

