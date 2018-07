Berlin (dpa) - Der Verleih von Fahrrädern der Bahn per App auf dem Mobiltelefon funktioniert zurzeit nicht. Grund ist seit Mittwochabend ein technischer Fehler in der Anwendung für Apples iPhones, wie eine Sprecherin am Freitag auf Anfrage erklärte.

"Das ist ärgerlich und wir entschuldigen uns dafür", fügte sie hinzu. Die Bahn hoffe, dass Apple den Nutzern die nötige Aktualisierung des Programms in den nächsten Tagen aufspielen werde. Darauf habe die Bahn selbst keinen Einfluss. Die Kunden von Call-a-Bike könnten die Räder dennoch mieten - per Anruf unter der Nummer, die auf dem Schlossdeckel des Rades steht.

Call a Bike