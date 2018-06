Berlin (AFP) Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) hat erfreut auf die zwischen den USA und Russland erzielte Einigung im Streit um die Vernichtung des syrischen Chemiewaffenarsenals reagiert. Er "begrüße die Einigung der USA und Russland auf die unverzügliche Offenlegung der Chemiewaffen in Syrien", erklärte Westerwelle am Samstag in Berlin. "Wenn den Worten jetzt Taten folgen, steigen die Chancen für eine politische Lösung erheblich", fügte er hinzu. "Dauerhaften Frieden" werde es "in Syrien nicht durch eine militärische, sondern nur durch eine politische Lösung geben".

