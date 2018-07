Frankfurt/Main (AFP) - (AFP) VW-Chef Martin Winterkorn will mindestens bis zum Jahr 2016 an der Konzernspitze bleiben. "Mein Vertrag läuft bis 2016. Den habe ich auch vor, mindestens zu erfüllen", sagte Winterkorn der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Spekulationen über einen Wechsel in den Aufsichtsrat als Nachfolger für den 76 Jahre alten Ferdinand Piëch wies er energisch zurück. "Dr. Piëch ist kerngesund", betonte Winterkorn. "Wer über eine angebliche Krankheit spekuliert, handelt unverantwortlich. So etwas tut man schlicht nicht. Zumal nichts davon stimmt."

