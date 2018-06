Vilnius (dpa) - Finanzminister Wolfgang Schäuble bekommt in der Debatte über europäische Regeln zur Schließung maroder Banken Rückendeckung von der Bundesbank. Deren Präsident Jens Weidmann sprach sich im litauischen Vilnius für eine saubere rechtliche Verankerung des geplanten Abwicklungssystems aus. Er forderte wie Schäuble eine überzeugende Zwischenlösung sowie Vertragsänderungen und äußerte Zweifel an dem Vorschlag der EU-Kommission. Gerade bei hohem Tempo komme es darauf an, dass man besonders sorgfältig fahre, sagte Weidmann nach einem Treffen der EU-Finanzminister.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.