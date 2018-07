Düsseldorf (dpa) - Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger (SPD) und Schalke 04 haben ihren Streit um den Polizeieinsatz beim Champions-League-Spiel gegen PAOK Saloniki beigelegt.

Die Polizei werde ab dem kommenden Mittwoch die Ordner des Fußball-Bundesligisten unterstützen und im Stadion präsent sein, teilten Jäger und Schalke-Vorstandsmitglied Peter Peters nach einem Gespräch in Düsseldorf mit. Schalke spielt am Mittwoch in der Champions League gegen Steaua Bukarest.

Jäger hatte am Donnerstag angekündigt, die Polizei werde sich bis auf weiteres aus der Schalker Fußball-Arena weitgehend zurückziehen. Er reagierte damit auf schwere Vorwürfe des Vereins gegen die Polizei. In der gemeinsamen Erklärung räumt Schalke ein, dass die Kritik "in Wortwahl und Tenor zu scharf war".

Das Gespräch im Düsseldorfer Landtag am Samstagmorgen war auf Vermittlung von Liga-Präsident Reinhard Rauball zustande gekommen, der das Treffen moderierte. Laut gemeinsamer Erklärung sollen die Sicherheitskonzepte verbessert werden, um künftig weniger Polizisten im Stadion einsetzen zu können. Nach einem halben Jahr wollen Verein und Innenministerium eine Bilanz ziehen.

Kooperationsvereinbarung