Berlin (dpa) - Der FC Bayern München und Bayer Leverkusen haben vor dem Start in die Champions League Pflichtsiege in der Fußball-Bundesliga verbucht.

Der deutsche Rekordmeister setzte sich gegen Hannover 96 mit 2:0 (0:0) durch und verdrängte Borussia Dortmund vor deren Abendspiel gegen den Hamburger SV von der Tabellenspitze. Leverkusen behielt gegen den VfL Wolfsburg mit 3:1 (1:1) die Oberhand. Auch der FC Schalke 04 geht mit Selbstvertrauen in die Königsklasse in der kommenden Woche. Durch das Comeback-Tor von Kevin-Prince Boateng siegte Königsblau am 5. Spieltag mit 1:0 (1:0) beim FSV Mainz 05.

Eintracht Frankfurt zeigte sich nach dem schwachen Saisonstart gut erholt und schaffte mit dem 3:0 (2:0) bei Werder Bremen den zweiten Auswärtssieg der noch jungen Spielzeit. Für die Hanseaten setzte sich der Negativtrend mit der dritten Niederlage in Serie hingegen fort. Der SC Freiburg - wie Frankfurt am kommenden Donnerstag in der Europa League im Einsatz - verlor beim FC Augsburg mit 1:2 (0:0) und steht ohne Saisonsieg auf einem Abstiegsrang. Bereits am Freitag hatte der VfB Stuttgart mit einem schmeichelhaften 1:0 (0:0) bei Hertha BSC seinen Aufwärtstrend bestätigt.

Die Bayern taten sich gegen Hannover zunächst ungewohnt schwer. Taktisch klug verhinderten die Roten aus Niedersachsen das Münchner Kombinationsspiel und hatten sogar die beste Chance der ersten Halbzeit. Ein Schuss von Didier Ya Konan sprang an den Innenpfosten. Wie's besser geht, zeigten die Bayern in der zweiten Halbzeit. Mario Mandzukic (51. Minute) schloss einen schönen Spielzug über Arjen Robben und Toni Kroos zum Siegtor ab. Wenig später erhöhte Franck Ribéry (64.) per Abstauber. Am Bayern-Sieg gegen den Lieblingsgegner gab es keine Zweifel mehr

Sidney Sam (24.) setzte bei Leverkusen seine gute Serie mit dem vierten Saisontor fort. Die Bayer-Führung wehrte aber nur eine Viertelstunde. Dann zeigte mal wieder Schlitzohr Ivica Olic seine Qualitäten und schafft mit sehenswerte Direktabnahme den Ausgleich. Für Selbstvertrauen vor der Reise zu Manchester United am Dienstag sorgte dann Stefan Kießling (65./90.+2) mit seinen Saisontoren Nummer drei und vier. Luiz Gustavo sorgte für ein Kuriosum. Im dritten Spiel für Wolfsburg sah der brasilianische Ex-Münchner zum zweiten Mal Gelb-Rot.

34 Minuten waren in Mainz schon gespielt und die Zuschauer warteten vergeblich auf Highlights. Dann kam der Moment von Boateng. Mit gefühlvollem Distanzschuss erzielte er sein erstes Bundesliga-Tor für S04 und den ersten Bundesligatreffer seit Mai 2007. Nach den Turbulenzen um einen zwischenzeitlich angedrohten Polizei-Boykott bei Heimspielen kann Schalke nun beruhigt gegen Steaua Bukarest in die Königsklasse starten.

Für Werder Bremen geht es weiter abwärts, die Frankfurter Eintracht hat sich nach schlechten Start rechtzeitig vor dem Beginn der Europa League gefangen. Stürmer Vaclav Kadlec zeigte mit seinem ersten Bundesliga-Doppelpack (14./34.) seine Qualitäten.

Beim zweiten Treffer war Werder schon in Unterzahl. Franco di Santo (26.) sah nach einem üblen Kung-Fu-Tritt gegen Bastian Oczipka bei seiner Werder-Heimdebüt die Rote Karte. Da bei Bremen an diesem Tag offenbar nichts gelingen wollte, scheiterte Aaron Hunt (58.) mit einem an ihm selbst verursachten Foulelfmeter an Eintracht-Torwart Kevin Trapp. Sebastian Prödl (77.) erhöhte zu allem Unglück per Eigentor zum Endstand.

Nach äußerst mäßiger erster Halbzeit dauerte es in Augsburg nur wenige Sekunden im zweiten Abschnitt, dann erzielte der gerade eingewechselte Admir Mehmedi die Freiburger Führung. Aus dem ersten Saisonsieg für die Breisgauer wurde aber nichts. Halil Altintop (62.) gelang mit seinem zweiten Saisontor noch der Ausgleich für die Augsburger, eine Minute vor Schluss besiegelte Tobias Werner (90.) den Sieg der Hausherren, die sich auf den sechsten Platz schoben.