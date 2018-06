Sanaa (AFP) - (AFP) Nach dem Tod einer mutmaßlich zwangsverheirateten Achtjährigen im Jemen will sich eine Ministerin des Landes für das Heraufsetzen des Mindestalters für Hochzeiten auf 17 Jahre einsetzen. Sie habe in einem Brief an den Parlamentspräsidenten gefordert, ein entsprechendes Gesetzesvorhaben wieder auf die Tagesordnung zu nehmen, sagte Menschenrechtsministerin Huria Maschhur am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Das Gesetz liege seit 2009 auf Eis.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.