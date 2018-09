Cali (AFP) - (AFP) Die erste schwarze Ministerin Italiens vermag trotz wiederholter Pöbeleien gegen ihre Person keinen tief verwurzelten Ausländerhass in dem südeuropäischen Staat zu erkennen. "Italien ist nicht rassistisch und auch nicht fremdenfeindlich", betonte Cécile Kyenge im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP am Freitag. "Es gibt rassistische Auswüchse, aber die verurteilen noch kein ganzes Land. Dazu kommt es bloß, weil einigen jungen Leuten das Gedächtnis fehlt." Kyenge äußerte sich am Rande eines Spitzentreffens afrikanischer und afrikanischstämmiger Spitzenpolitiker im kolumbianischen Cali.

