Nürnberg (dpa) - Das sinkende Spendenaufkommen erschwert deutschen Katastrophenhelfern nach eigenen Angaben zunehmend die Hilfe für syrische Flüchtlinge. Im vergangenen Jahr seien bei den zehn Hilfsorganisationen der Aktion "Deutschland hilft" nur noch rund sechs Millionen Euro an Spenden aus der Bevölkerung eingegangen, sagte Geschäftsführerin Manuela Roßbach der dpa zum Start einer Informationskampagne, die heute in Nürnberg beginnt. Viele Bundesbürger seien wegen des Krieges in Syrien verunsichert, und das bremse ihre Spendenbereitschaft, vermutet Roßbach.

