Mexiko-Stadt (AFP) - (AFP) Ein massives Polizeiaufgebot hat am Freitag einen von rund 200 streikenden Lehrern besetzten Platz in der Millionenmetropole Mexiko-Stadt gewaltsam geräumt. Reporter der Nachrichtenagentur AFP beobachteten, wie hunderte Sicherheitskräfte nach Ablauf eines Ultimatums mit gepanzerten Fahrzeugen, Wasserwerfern und Tränengas gegen die Demonstranten vorgingen, die sich hartnäckig einer umstrittenen Bildungsreform der Regierung widersetzen. Ihre Protestcamps auf dem Zocalo-Platz waren vor drei Wochen errichtet worden und sollten nach dem Willen der Staatsführung vor den Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag am Sonntag und Montag geräumt werden.

