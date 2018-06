Berlin (SID) - Volleyball-Bundestrainer Giovanni Guidetti unterstützt die Verwendung des "Challenge Systems" bei der EM-Finalrunde der Frauen in der Berliner Max-Schmeling-Halle. "Ich finde das perfekt, so gibt es keinen Ärger. Das ist das Beste, was dem Volleyball passieren konnte", sagte der Italiener. Am Samstag (20.00 Uhr/Sport1) treffen seine "Schmetterlinge" im Endspiel auf Russland.

Jedes Team kann zwei Entscheidungen pro Satz per Video-Beweis überprüfen lassen. Liegt es richtig, verbleibt es bei der Anzahl an Einsprüchen. Dabei können Netzfehler, Übertreten und "in" oder "aus" moniert werden.