Prag (SID) - Titelverteidiger Tschechien hat den vorzeitigen Einzug ins Davis-Cup-Finale perfekt gemacht. Das Doppel Radek Stepanek/Tomas Berdych holte im Halbfinale gegen Argentiniens Duo Carlos Berlocq/Horacio Zeballos mit einem klaren 6:3, 6:4, 6:2 den Siegpunkt zum 3:0. Im Finale (15. bis 17. November) trifft der zweimalige Davis-Cup-Sieger auf den Gewinner des Duells zwischen Kanada und Serbien (2:1).

In Belgrad lieferten sich Ilija Bozoljac/Nenad Zimonjic und David Nestor/Vasek Pospisil ein Marathon-Match. Nach 4:25 Stunden setzten sich die Gäste 6:7 (6:8), 6:4, 3:6, 7:6 (7:5), 10:8 durch und brachten Kanada in Führung.

Am Freitag hatte Stepanek die Tschechen beim Heimspiel in Prag mit einem 7:6 (7:3), 6:3, 6:2 gegen Juan Monaco in Führung gebracht, Berdych benötigte beim 6:4, 4:6, 6:3, 6:4 gegen Leonardo Mayer einen Satz mehr.