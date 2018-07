Berlin (dpa) - SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück erhofft sich vom Ergebnis der bayerischen SPD bei der Landtagswahl morgen Rückenwind für die Bundestagswahl. Ein deutlicher Zuwachs der Landes-SPD wäre eine Hilfe, sagte Steinbrück dem "Tagesspiegel am Sonntag". Die SPD habe die Bundestagswahl 2009 auch deshalb verloren, weil die SPD in Bayern deutlich schlechter abgeschnitten habe als die Partei im Bundesdurchschnitt. Steinbrück hält es nach wie vor für möglich, dass die CSU in Bayern nicht die absolute Mehrheit erreicht.

