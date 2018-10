Bochum/Berlin (AFP) Für eine stärkere Besteuerung von Reichtum sind am Samstag nach Veranstalterangaben mehr als 15.000 Menschen auf die Straße gegangen. In Bochum beteiligten sich über 12.000 Demonstranten an einem Sternmarsch, in Berlin bildeten mehrere tausend Teilnehmer eine Menschenkette im Regierungsviertel, wie das Bündnis "Umfairteilen - Reichtum besteuern!" mitteilte. Dem Bündnis gehören 24 Organisationen an, darunter Gewerkschaften, Sozialverbände, Migrantenverbände, Jugend- und Studentenorganisationen sowie die globalisierungskritische Attac-Bewegung.

