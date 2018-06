Hamburg (AFP) - (AFP) An der Bundestagswahl am kommenden Sonntag beteiligen sich einem Bericht zufolge so viele Deutsche per Briefwahl wie nie zuvor. In den zehn größten Städten der Bundesrepublik seien mehr Briefwahlunterlagen angefordert worden als jemals zuvor, berichtete das Magazin "Der Spiegel" am Sonntag in einer Mitteilung. So sei die Zahl der Briefwähler im Vergleich zur Bundestagswahl vor vier Jahren in Stuttgart um mehr als ein Viertel gestiegen, in München und Köln um rund ein Fünftel. In Berlin forderte demnach etwa ein Fünftel aller Wahlberechtigten Stimmzettel an.

