Genf (AFP) Der nach dem Mord an einer Therapeutin in der Schweiz geflohene Sexualstraftäter ist in Polen festgenommen worden. Das teilte die Schweizer Staatsanwaltschaft am Sonntag mit. Der wegen Vergewaltigung verurteilte Mann wird verdächtigt, die Sozialtherapeutin in Genf getötet zu haben.

