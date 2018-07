Braunschweig (dpa) - Mit dem ersten Punktgewinn in der Fußball-Bundesliga seit mehr als 28 Jahren hat Eintracht Braunschweig frischen Mut für den Kampf gegen den Abstieg geschöpft.

Omar Ellabdellaoui rettete dem Aufsteiger im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg mit seinem Treffer in der 70. Minute ein hochverdientes 1:1 (0:1). Adam Hlousek hatte die Franken vor 22 570 Zuschauern bei seinem Liga-Comeback nach mehr als 17 Monaten in der 28. Minute in Führung geschossen. Trotz des Punktgewinns im Kellerduell bleibt Braunschweig Tabellenletzter. Nürnberg ist 16., hat nach dem fünften Spieltag lediglich drei Zähler gesammelt. Auch Borussia Mönchengladbach kommt weiter nicht richtig in Fahrt. Das Team von Trainer Lucien Favre unterlag bei 1899 Hoffenheim mit 1:2 (0:1) und kassierte damit am fünften Spieltag bereits die dritte Niederlage.

Anthony Modeste mit seinem Treffer in der 45. Minute und Kevin Volland (54.) sorgten vor 29 447 Zuschauern für den am Ende etwas glücklichen ersten Saison-Heimsieg der Kraichgauer. Für die Gäste reichte es nur zum Anschlusstor von Branimir Hrgota (75.). Die Gladbacher rutschten in der Tabelle auf Rang elf ab, Hoffenheim ist nun Siebter.

Schon die ersten Minuten verliefen verheißungsvoll für die Hoffenheimer, die vor der Länderspielpause mit 2:6 beim VfB Stuttgart untergegangen waren. Nicht mal fünf Minuten waren gespielt, da fehlten nur Zentimeter zum Torjubel. Nach Vorlage von Kai Herdling, den Trainer Markus Gisdol als Ersatz für den am Knöchel verletzten Topscorer Roberto Firmino aufbot, klatschte der 20-Meter-Schuss von Volland an den linken Pfosten. Nationalkeeper Marc-Andre ter Stegen wäre machtlos gewesen.

An Chancen war's das erstmal. Die Gastgeber waren nach zwölf Gegentoren in den ersten vier Spielen vor allem auf die Sicherung des eigenen Tores bedacht. Das machten sie aber so gut, dass die Gladbacher lange Zeit kein Mittel dagegen fanden. Die Gäste waren zwar leicht überlegen, im Spiel nach vorn fehlten jedoch meist Präzision und Durchschlagskraft. Das Können eines Juan Arango oder eines Max Kurse blitzte nur ganz selten auf.

Entsprechend ereignislos plätscherte die Partie vor sich hin, bis ter Stegen den erneuten Distanzschuss von Volland (42.) parierte. Kurz danach konnte er nichts mehr ausrichten. Die Gladbacher ließen die Hoffenheimer auf deren linker Seite kombinieren, letztlich landete Tarik Elyounoussis Flanke bei Modeste, dessen Kopfball noch von Filip Daems abgefälscht wurde - danach ging es direkt zur Pause in die Kabine. "So ein Schweine-Tor ärgert dich maßlos", echauffierte sich Gladbachs sichtlich angesäuerter Sportdirektor Max Eberl in der Pause beim TV-Sender Sky.

Die auch im Angriff fehlende Konsequenz der ersten Hälfte wollten die Gladbacher nach dem Seitenwechsel schnell vergessen machen. Raffael (52.) zielte dann aber aus zwölf Metern doch nicht genau genug und scheiterte an ter Stegen. Volland machte es besser: Er ließ zwei Gladbacher aussteigen und überwand auch noch Keeper Casteels mit einem feinen Schuss ins lange Eck zu seinem vierten Saisontor. Nach der schönen Einzelleistung von Hrgota mussten die Hoffenheimer dann aber noch 15 nervenaufreibende Minuten überstehen, um beim Abpfiff den ersten Heimsieg der Saison zu bejubeln.